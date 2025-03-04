Події

01:53 04.03.2025

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

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Російські війська в ніч на вівторок атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад, повідомила ОВА.

"Сьогодні, вночі 4 березня, ворог атакував цивільну інфраструктуру міста Суми. Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу", - сказано в повідомленні.

Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі.

Попередньо без жертв. Наслідки уточнюються.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34050

Теги: #сумська #бпла #медзаклад

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