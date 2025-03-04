Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА
Російські війська в ніч на вівторок атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад, повідомила ОВА.
"Сьогодні, вночі 4 березня, ворог атакував цивільну інфраструктуру міста Суми. Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу", - сказано в повідомленні.
Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі.
Попередньо без жертв. Наслідки уточнюються.
Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34050