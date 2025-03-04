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11:39 04.03.2025

Пентагон продовжує кібероперації проти РФ, припинення військової допомоги Україні не підтверджується - ЗМІ

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Пентагон продовжує кібероперації проти РФ, припинення військової допомоги Україні не підтверджується - ЗМІ

Пентагон спростував інформацію про те, що міністр оборони США Піт Геґсет наказав припинити наступальні кібероперації проти РФ, повідомляє Bloomberg у вівторок з посиланням на власні джерела.

"Геґсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих проти зловмисних російських цілей, і не було жодного розпорядження щодо цього пріоритету… Відповідь надійшла після того, як видання з кібербезпеки The Record повідомило, що Геґсет наказав Кіберкомандуванню США відмовитися від усіх планів проти Росії, включаючи наступальні цифрові дії. За цією історією послідували Washington Post і New York Times, які додали власні підтвердження від неназваних офіційних осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому співрозмовник видання з Міноборони США підтвердив інформацію про призупинку всієї військової допомоги Україні і сказав, що переміщення всього військового обладнання США, яке досі не знаходиться в Україні, буде призупинено, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Натомість кореспондент видання Economist Олівер Керролл повідомив, що ніякого наказу на припинення військових поставок Україні США не давали і ніяких доказів цього поки не було.

"Щоб було зрозуміло, у мене немає інформації про те, що наказ про припинення підтримки (поставки зброї) не давався. Справа в тому, що досі не було жодних доказів цього на місцях", - написав Керролл в соцмережі Х у вівторок.

 

 

Теги: #пентагон #кібероперації

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