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01:37 03.03.2025

Пожежу у житловому будинку, що виникла через удар ворожого БпЛА по Харкову, ліквідовано - ДСНС

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Рятівники ліквідували пожежу, що виникла через удар ворожого БпЛА по житловій п'ятиповерхівці у центрі Харкова ввечері 2 березня.

"В результаті атаки БпЛА сталися часткові руйнації п'ятиповерхового житлового будинку, а також пожежа на даху та у квартирах верхніх поверхів. Врятовано 5 осіб. Пожежу площею 80 м кв. ліквідовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

На місці події працювали 54 рятувальники та 12 одиниць техніки. Психологи надавали допомогу постраждалим. Було задіяно кінологічний розрахунок ДСНС.

За попередніми даними, через ворожий удар постраждали 8 осіб, у тому числі дитина.

Теги: #харків #наслідки #атака #бпла

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