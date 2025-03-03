Пожежу у житловому будинку, що виникла через удар ворожого БпЛА по Харкову, ліквідовано - ДСНС

Рятівники ліквідували пожежу, що виникла через удар ворожого БпЛА по житловій п'ятиповерхівці у центрі Харкова ввечері 2 березня.

"В результаті атаки БпЛА сталися часткові руйнації п'ятиповерхового житлового будинку, а також пожежа на даху та у квартирах верхніх поверхів. Врятовано 5 осіб. Пожежу площею 80 м кв. ліквідовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

На місці події працювали 54 рятувальники та 12 одиниць техніки. Психологи надавали допомогу постраждалим. Було задіяно кінологічний розрахунок ДСНС.

За попередніми даними, через ворожий удар постраждали 8 осіб, у тому числі дитина.