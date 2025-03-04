Події

09:04 04.03.2025

Зеленський зрештою погодиться на перемовини, переконаний Венс

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Віце-президент США Джей Д. Венс заявив, що президент України Володимир Зеленський зрештою погодиться "обговорити мир з Росією", при цьому зазначив, шо в п'ятницю український лідер "проявив неповагу" до президента Дональда Трампа, передає CNN.

Венс заявив у понеділок, що, на його думку, Зеленський "врешті-решт досягне результату" щодо укладення мирної угоди щодо припинення війни Росії в Україні.

"Він продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який, за словами президента Трампа, є політикою американського народу та його президента. Я вважаю, що Зеленський тоді ще не був готовий до цього. І, чесно кажучи, зараз він все ще не готовий, але, гадаю, зрештою він до цього прийде - йому доведеться", - сказав Венс.

На питання ведучого, чи зможе український лідер повернуться до Білого дому, якщо він скаже, що готовий обговорити мирний план, Венс заявив, що якщо Зеленський "серйозно візьметься за справи", тоді США будуть готові знову говорити.

"Я думаю, що якби він зателефонував і мав серйозну пропозицію про те, як він збирається брати участь у процесі. Дивіться, є деталі, які дійсно важливі, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми поговорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно зайнятися деталями", - резюмував віце-президент США.

Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-news-03-03-25#cm7ttyyqz00053b6sjp52fddb

Теги: #перемовини #венс #сша #зеленський

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