Події

07:24 04.03.2025

Президент США збільшив мита на товари з Китаю з 10 до 20%

1 хв читати
Президент США збільшив мита на товари з Китаю з 10 до 20%

Президент США Дональд Трамп подвоїв мита на китайські товари, заявивши, що Пекін не вжив належних заходів для стримування припливу наркотиків до США.

"На знак визнання того факту, що КНР не зробила адекватних кроків для пом'якшення наслідків кризи з незаконним обігом наркотиків, до розділу 2(а) Виконавчого указу 14195 вносяться поправки, в яких слова "10%" видаляються, а замість них додаються слова "20%", - йдеться у повідомленні.

Як випливає з документа, адміністрація США вважає, що уряд Китаю не вжив "заходів для стримування стійкого припливу синтетичних опіоїдів, включаючи фентаніл".

Зазначається, що потік наркотиків з Китаю становить екстраординарну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США.

Теги: #мита #китай #указ #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:38 04.03.2025
Трамп призупинив усю військову допомогу Україні

Трамп призупинив усю військову допомогу Україні

01:20 04.03.2025
Рубіо і Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні

Рубіо і Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні

00:19 04.03.2025
Рада наголошує на подальшому розвитку стратегічного партнерства зі США - звернення

Рада наголошує на подальшому розвитку стратегічного партнерства зі США - звернення

23:14 03.03.2025
Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

03:48 02.03.2025
Англійська мова стала офіційною в США – указ

Англійська мова стала офіційною в США – указ

17:10 27.02.2025
Трамп заявив, що не відмовився від планів введення мит з 4 березня на товари з Мексики, Канади й Китаю

Трамп заявив, що не відмовився від планів введення мит з 4 березня на товари з Мексики, Канади й Китаю

10:36 21.02.2025
Китай підтримує "консенсус" Росії та США щодо повномасштабної війни

Китай підтримує "консенсус" Росії та США щодо повномасштабної війни

20:05 19.02.2025
Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну за допомогою УЗ та її поромів "Герої Плевни" і "Герої Шипки"

Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну за допомогою УЗ та її поромів "Герої Плевни" і "Герої Шипки"

18:23 18.02.2025
Restaurant Brands викупила у партнерів частки в китайському підрозділі Burger King

Restaurant Brands викупила у партнерів частки в китайському підрозділі Burger King

11:25 13.02.2025
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

ВАЖЛИВЕ

Трамп призупинив усю військову допомогу Україні

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Україна або заробляє на надрах разом із партнерами, або їх окупують росіяни – голова ВАР

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є загиблий та поранена - ОВА

4 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

"Філіп Морріс в Україні" вивела на планову потужність нову фабрику у Львівській області

"Астарта" інвестує $76 млн у будівництво заводу з переробки олійних культур у Хмельницькій області

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

У с. Змієвка на Херсонщині на міні підірвався місцевий мешканець – ОВА

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

Російський НПЗ у Самарській області знову атакували БпЛА – ЦПД

Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

Окупанти намагалися прорвати оборону на покровському напрямку, але втратив 241 осіб о/с – Генштаб

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА