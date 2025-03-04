Президент США збільшив мита на товари з Китаю з 10 до 20%

Президент США Дональд Трамп подвоїв мита на китайські товари, заявивши, що Пекін не вжив належних заходів для стримування припливу наркотиків до США.

"На знак визнання того факту, що КНР не зробила адекватних кроків для пом'якшення наслідків кризи з незаконним обігом наркотиків, до розділу 2(а) Виконавчого указу 14195 вносяться поправки, в яких слова "10%" видаляються, а замість них додаються слова "20%", - йдеться у повідомленні.

Як випливає з документа, адміністрація США вважає, що уряд Китаю не вжив "заходів для стримування стійкого припливу синтетичних опіоїдів, включаючи фентаніл".

Зазначається, що потік наркотиків з Китаю становить екстраординарну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США.