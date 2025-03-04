4 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1105 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1105 RUSSIAN AGRESSION

4 березня відзначають Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Міжнародний день індустрії скрапбукінгу, Міжнародний день ігрових майстрів, День народження мікрофона, Всесвітній день інженерії, Всесвітній день боротьби з ожирінням.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Герасима, що в Йордані.

Всесвітній день проти сексуальної експлуатації

4 березня кожного року вся планета відзначає важливу подію – Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Започаткуваний неурядовою організацією GIPF у 2009 році.

У світі близько 3 мільйонів дітей страждають через сексуальну експлуатацію, також проституцією займається велика кількість жінок, які до того ж можуть потрапити у сексуальне рабство. Згідно з даними Міжнародної організації праці, приблизно мільйон людей на рік стають жертвами сексуальної торгівлі.

День народження мікрофона

Щорічно 4 березня власний день народження відзначає мікрофон, бо саме цього дня у 1877 році винахідник з Америки на ім’я Еміль Берлінер запатентував перший мікрофон.

Всесвітній день інженерії

Всесвітній день інженерії – досить молоде свято, яке відзначається щороку 4 березня. Його мета – привернути увагу громадськості до важливості інженерії та професії інженера.

Всесвітній день боротьби з ожирінням

З 2020 року - 4 березня, у світі проводиться День боротьби з ожирінням . Ініціатором проведення дня стала Всесвітня федерація боротьби з ожирінням.

Цього дня народилися:

210 років від дня народження Михайла Михайловича Вербицького (1815–1870), українського композитора, диригента, віртуоза-гітариста, священника, автора мелодії державного гімну "Ще не вмерла Україна";

160 років від дня народження Олекси-Федора Христофоровича Бобикевича (1865–1902), українського письменника, журналіста, видавця, священника, педагога, громадсько-культурного діяча; за іншими даними народився 20.03.1865 р., 20.08.1865 р.;

160 років від дня народження Едуарда Вільде (1865−1933), естонського письменника, драматурга, основоположника та одного з визначних представників критичного реалізму в естонській літературі;

125 років від дня народження Єремії Яковича Айзенштока (1900–1980), українського літературознавця, бібліографа, педагога.

Ще цього дня:

1918 - Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України;

1939 - Німецький уряд видав постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини;

1989 - Створено українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса;

1996 - Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів;

2006 - Відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену - "Вирлиця";

2013 - Світова прем'єра українського фільму "Delirium" (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі Фанташпорту, Португалія;

2015 - Вибух метану на шахті ім. Засядька забрав життя 33 гірників;

2018 - Отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія.

Церковне свято:

4 березня православна церква вшановує пам’ять преподобного Герасима Йорданського.

Святий Герасим народився на сучасній території Туреччини, згодом перебрався до Палестини (Йорданська пустеля) та заснував монастир. Преподобний вів аскетичний спосіб життя, надзвичайно обмежував себе у їжі та усамітнювався п’ять днів на тиждень.

Іменини: Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Олександр, Павло, Яків, Уляна.