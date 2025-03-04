Події

04:58 04.03.2025

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

1 хв читати

Російські війська у понеділок обстрілювали 11 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Юнаківська: ворог бив з артилерії (14 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів), КАБами (2 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удари БпЛА (2 вибухи).

Білопільська: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (7 вибухів) та удар FPV-дронів (2 вибухи).

Великописарівська: завдано атаку FPV-дронів (5 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів).

Середино-Будська: зафіксовано удар FPV-дрона (1 вибух), мінометні обстріли (14 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), артилерійський обстріл (1 вибух), мінометні обстріли (19 вибухів), удар FPV-дронів (12 вибухів).

Хутір-Михайлівська: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів) та скинули ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Миропільська: відбувся скид ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Глухівська: завдано атаку удар FPV-дрона (1 вибух).

Новослобідська: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи).

Свеська: був удар FPV-дроном (1 вибух).

Есманьська: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34049

Теги: #сумська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:53 04.03.2025
Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

12:48 02.03.2025
Російські окупанти убили двох людей, поранили 14 у Херсонській області минулої доби

Російські окупанти убили двох людей, поранили 14 у Херсонській області минулої доби

09:57 02.03.2025
На Харківщині через ворожі обстріли постраждав мирний житель

На Харківщині через ворожі обстріли постраждав мирний житель

08:10 02.03.2025
Двоє цивільних загинули, семеро поранені впродовж доби

Двоє цивільних загинули, семеро поранені впродовж доби

07:51 02.03.2025
Десятеро цивільних дістали поранення внаслідок ворожих атак в Херсонській області за добу

Десятеро цивільних дістали поранення внаслідок ворожих атак в Херсонській області за добу

20:41 01.03.2025
Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

18:42 01.03.2025
Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

10:21 01.03.2025
Армія РФ вбила чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, шестеро дістали поранень

Армія РФ вбила чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, шестеро дістали поранень

09:54 01.03.2025
У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

09:06 01.03.2025
Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

ВАЖЛИВЕ

Трамп призупинив усю військову допомогу Україні

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Україна або заробляє на надрах разом із партнерами, або їх окупують росіяни – голова ВАР

ОСТАННЄ

"Астарта" інвестує $76 млн у будівництво заводу з переробки олійних культур у Хмельницькій області

У с. Змієвка на Херсонщині на міні підірвався місцевий мешканець – ОВА

Трамп призупинив усю військову допомогу Україні

Російський НПЗ у Самарській області знову атакували БпЛА – ЦПД

Рубіо і Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні

Рада наголошує на подальшому розвитку стратегічного партнерства зі США - звернення

Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

Окупанти намагалися прорвати оборону на покровському напрямку, але втратив 241 осіб о/с – Генштаб

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

Україна повернула ще сімох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії – Єрмак

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА