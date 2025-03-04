Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

Російські війська у понеділок обстрілювали 11 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Юнаківська: ворог бив з артилерії (14 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів), КАБами (2 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удари БпЛА (2 вибухи).

Білопільська: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (7 вибухів) та удар FPV-дронів (2 вибухи).

Великописарівська: завдано атаку FPV-дронів (5 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів).

Середино-Будська: зафіксовано удар FPV-дрона (1 вибух), мінометні обстріли (14 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), артилерійський обстріл (1 вибух), мінометні обстріли (19 вибухів), удар FPV-дронів (12 вибухів).

Хутір-Михайлівська: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів) та скинули ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Миропільська: відбувся скид ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Глухівська: завдано атаку удар FPV-дрона (1 вибух).

Новослобідська: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи).

Свеська: був удар FPV-дроном (1 вибух).

Есманьська: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34049