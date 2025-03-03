Події

22:34 03.03.2025

Зеленський: відсутність гарантій безпеки 11 років тому дала змогу РФ почати з окупації Криму і війни на Донеччині

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський під час Ставки головнокомандувача у понеділок заявив, що саме через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає війну з Україною в розпалі і почала з окупації Криму та Донеччини, повідомляє пресслужба глави держави.

"Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі, потім відсутність гарантій безпеки дала змогу Росії розпочати повномасштабне вторгнення, і зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі. І це бачить весь світ, і це визнає весь світ", - сказав він у вечірньому відеозверненні у понеділок.

Зеленський зазначив, що під час засідання Ставки провели аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час. "Хороші результати по контрактах на артилерію – Україні потрібна міцна основа. Далі – дрони, незмінний пріоритет. Захист неба – додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви, дуже дякую тобі, пане президенте", - вказав він.

Також, за його словами, Україна "пройде по фінансах 2025-й".

"Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості – усі можливі сценарії ми опрацьовуємо, опрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно. І гарантії безпеки потрібні", - сказав президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13466

Теги: #рф #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:15 03.03.2025
Україна повернула ще сімох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії – Єрмак

Україна повернула ще сімох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії – Єрмак

22:58 03.03.2025
США розробляють план послаблення санкцій проти РФ - ЗМІ

США розробляють план послаблення санкцій проти РФ - ЗМІ

22:45 03.03.2025
Зеленський: для наближення миру і десятиліть спокою Україні, Європі та США потрібно діяти в конструктиві

Зеленський: для наближення миру і десятиліть спокою Україні, Європі та США потрібно діяти в конструктиві

21:21 03.03.2025
Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

20:39 03.03.2025
Зеленський проінформував лідерів країн Балтії про вчорашній саміт

Зеленський проінформував лідерів країн Балтії про вчорашній саміт

20:01 03.03.2025
Україна розраховує на підтримку США на шляху до миру

Україна розраховує на підтримку США на шляху до миру

19:19 03.03.2025
Трамп розкритикував заяву Зеленського, що до кінця війни дуже – дуже далеко

Трамп розкритикував заяву Зеленського, що до кінця війни дуже – дуже далеко

18:51 03.03.2025
Волц: ми хочемо почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, бо час не на його боці

Волц: ми хочемо почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, бо час не на його боці

17:59 03.03.2025
Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

12:35 03.03.2025
Зеленський про РФ: Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою

Зеленський про РФ: Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою

ВАЖЛИВЕ

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Україна або заробляє на надрах разом із партнерами, або їх окупують росіяни – голова ВАР

ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

ОСТАННЄ

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

Стан Папи Риського знову погіршився

Волц: Мир між Україною та Росією вимагатиме територіальних поступок

Садовий: Львів стане новим великим транспортним хабом Європи

Трамп проведе зустріч щодо наступних кроків для припинення війни в Україні, включно з можливим заморожуванням допомоги

Адміністрація Трампа може заблокувати поставки озброєнь до України на $30 млрд по програмі USAI – Defense Express

Гуманітарний комітет 5 березня розгляне першочергові кроки щодо унормування перетину кордону митцями та медійниками

Наразі немає потреби законодавчого врегулювання виїзду митців та медійників за кордон, достатньо буде змін в урядову постанову - Юрчишин

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА