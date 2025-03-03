Зеленський: відсутність гарантій безпеки 11 років тому дала змогу РФ почати з окупації Криму і війни на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський під час Ставки головнокомандувача у понеділок заявив, що саме через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає війну з Україною в розпалі і почала з окупації Криму та Донеччини, повідомляє пресслужба глави держави.

"Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі, потім відсутність гарантій безпеки дала змогу Росії розпочати повномасштабне вторгнення, і зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі. І це бачить весь світ, і це визнає весь світ", - сказав він у вечірньому відеозверненні у понеділок.

Зеленський зазначив, що під час засідання Ставки провели аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час. "Хороші результати по контрактах на артилерію – Україні потрібна міцна основа. Далі – дрони, незмінний пріоритет. Захист неба – додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви, дуже дякую тобі, пане президенте", - вказав він.

Також, за його словами, Україна "пройде по фінансах 2025-й".

"Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості – усі можливі сценарії ми опрацьовуємо, опрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно. І гарантії безпеки потрібні", - сказав президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13466