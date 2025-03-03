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20:11 03.03.2025

Трамп проведе зустріч щодо наступних кроків для припинення війни в Україні, включно з можливим заморожуванням допомоги

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Трамп проведе зустріч щодо наступних кроків для припинення війни в Україні, включно з можливим заморожуванням допомоги

Президент США Дональд Трамп проведе у понеділок зустріч щодо наступних кроків щодо війни в Україні, включно з можливим призупиненням військової допомоги США. Про це повідомляє Axios з посиланням на офіційного представника США та джерело, обізнане про зустріч.

Відзначається, що Трамп і його команда чинили тиск на президента України Володимира Зеленського після їхньої зустрічі в Овальному кабінеті минулого тижня. Призупинення військової допомоги зашкодить здатності України захищатися від вторгнення Росії та ще більше послабить важелі впливу на Україну, оскільки Трамп наполягає на мирних переговорах.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував заяву Зеленського про те, що до кінця війни ще дуже далеко, назвавши це "найгіршою заявою, яка могла бути зроблена".

"Америка довго цього терпіти не буде! Це те, про що я казав, цей хлопець не хоче миру, доки його підтримує Америка", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth у понеділок.

Зеленський після зустрічі у Лондоні заявив, що до угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко, коли відповідав на запитання журналістів про новий план Європи та України та чи готова Україна прийняти кордон за лінією зіткнення та зняття санкцій з Росії, як частину цього нового плану.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки і тому, поки їх не буде на папері, я...Не хотів би про них дуже детально говорити. Ніхто всі ці кроки не розпочав. Мир, який ми будемо передбачати в майбутньому, повинен бути справедливим, чесним, а головне – сталий мир", – підкреслив президент України.

Він додав, що цей мир має бути "дуже-дуже конкретним з дуже-дуже конкретними гарантіями безпеки і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки", а також із конкретною відповідальністю за обсяги допомоги та присутності для гарантій.

 

Теги: #україна #підтримка #трамп

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