УЧХ проводить опитування щодо потреб мешканців регіонів

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Український Червоний Хрест (УЧХ) проводить загальнонаціональне опитування щодо потреб мешканців регіонів.

“Ми проводимо загальнонаціональне опитування, щоб дізнатися, які потреби зараз найактуальніші для мешканців усіх регіонів України. Це допоможе нам бути ефективнішими і підтримувати тих, хто цього потребує найбільше”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Масштабне дослідження дозволить УЧХ покращити та адаптувати програми допомоги, спрямувати ресурси туди, де вони найбільше необхідні.

Для участі в опитуванні необхідно заповнити офіційно верифіковану анкету за посиланням: https://ee.urcs.org.ua/x/ANNj34RI.

В УЧХ підкреслили, що під час проходження опитування жодних персональних даних організація не збирає.