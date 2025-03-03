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14:34 03.03.2025

Уряд схвалив цифровізацію конкурсів на внутрішні автобусні маршрути

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Кабінет міністрів ухвалив перехід до цифровізації процедури конкурсів на внутрішні автобусні маршрути, яка буде проходити через онлайн-кабінет перевізника, повідомило Міністерство розвитку громад та територій (Мінрозвитку).

Як повідомляється у Facebook Мінрозвитку у понеділок, перші цифрові конкурси відбудуться через чотири місяці з дати публікації постанови.

"Цифровізуємо процедуру конкурсів на внутрішні маршрути. Мова про міжобласні маршрути, конкурс щодо яких проводить Мінрозвитку. 28 лютого на засіданні уряду були ухвалени зміни до постанови №1081. Подача документів на конкурс та його проведення буде відбуватись через онлайн-кабінет перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС)", - йдеться у дописі міністерства.

Наразі Мінвідновлення і "Укртрансбезпека" розробляють порядок, який відповідатиме постанові і дозволить проводити конкурси через онлайн кабінет перевізника, додали у пресслужбі Міністерства.

"Наявний порядок проведення конкурсів на внутрішні маршрути містить низку проблем, але головне – він не відповідає вимогам часу та не дозволяє забезпечити оперативне реагування на попит, потребу у транспортному сполученні. Поруч з забюрократизованою процедурою, існує зарегульованість, невідповідність сучасним умовам організацій перевезень та наявність корупційних ризиків", - заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Вказується, що постановою передбачено збільшення прозорості конкурсів на внутрішньообласні і міжміські маршрути у регіонах, в тому числі через вимогу до організаторів перевезень – обласних і міських адміністрацій проводити відкриті засідання і онлайн-трансляцію у межах конкурсів на маршрути, здійснювати публікацію пакетів документів.

Як відомо, останній конкурс на 20 міжобласних автобусних маршрутів Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) призначався на 17 липня 2024 року. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявляв, що після нього перевізникам буде запропоновано ще 30 міжобласних маршрутів, але інформації щодо їх розподілу немає досі.

У середині 2024 року Деркач анонсував обговорення з перевізниками змін для процедури проведення конкурсу на міжобласні маршрути. Протягом останніх двох років, перевізники і представники міністерства неодноразово наголошували на необхідності цифровізувати процедуру конкурсу.

У Мінвідновлення повідомляли, що з наявних в Україні 3,8 тис. міжобласних маршрутів 1,2 тис. не обслуговуються.

Теги: #кабмін #мінрозвитку

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