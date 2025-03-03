Пропозиція часткового перемир'я є кроком до субʼєктності Європи в переговорах зі США і РФ – віцеспікер Кондратюк

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає пропозицію часткового перемирʼя кроком до субʼєктності Європи в переговорному процесі зі США і РФ.

"Пропозиція місячного перемирʼя в повітрі, енергетиці і на морі - це крок до субʼєктності Європи в переговорному процесі зі Сполученими Штатами і Росією. Це, можна сказати, попередні домовленості. На 6 березня запланований спеціальний саміт ЄС, під час якого має бути затверджена точна сума, яку ЄС виділяє на військову допомогу Україні; посилені санкції щодо Росії; збільшені оборонні бюджети країн Європи. Результати цього саміту, знову ж таки, мають підвищити субʼєктність Європи перед США і дозволять оцінити динаміку руху до справедливого миру”, - сказала Кондратюк в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

Вона наголосила, що будь-які спроби досягти миру варті уваги і підтримки за трьох умов: "Цей мир має бути справедливий, повинен існувати дієвий інструмент моніторингу дотримання режиму припинення вогню, Україна повинна мати чіткі безпекові гарантії, які унеможливлять повторні напади Росії".

“Європа почала предметно думати про це, про що свідчить лондонська зустріч. Анонсовано виділення Британією 1.6 млрд фунтів на ракети для ППО. Президент Франції Макрон та премʼєр-міністр Британії Стармер заявили, що розробляють план досягнення миру за участі України, який буде представлений президенту Трампу", - відзначила Кондратюк.

За словами віце-спікера, Україні важлива двопартійна підтримка в Конгресі США.

"Перш за все нам усім треба заспокоїтись і не поширювати панічні настрої, хоча ситуація дуже складна. Але нам важлива двопартійна підтримка в парламенті США, і ми як парламент України, мусимо задіяти всі свої важелі, щоб її зберегти", - сказала Кондратюк.