Події

14:18 03.03.2025

Пропозиція часткового перемир'я є кроком до субʼєктності Європи в переговорах зі США і РФ – віцеспікер Кондратюк

2 хв читати
Пропозиція часткового перемир'я є кроком до субʼєктності Європи в переговорах зі США і РФ – віцеспікер Кондратюк

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає пропозицію часткового перемирʼя кроком до субʼєктності Європи в переговорному процесі зі США і РФ.

"Пропозиція місячного перемирʼя в повітрі, енергетиці і на морі - це крок до субʼєктності Європи в переговорному процесі зі Сполученими Штатами і Росією. Це, можна сказати, попередні домовленості. На 6 березня запланований спеціальний саміт ЄС, під час якого має бути затверджена точна сума, яку ЄС виділяє на військову допомогу Україні; посилені санкції щодо Росії; збільшені оборонні бюджети країн Європи. Результати цього саміту, знову ж таки, мають підвищити субʼєктність Європи перед США і дозволять оцінити динаміку руху до справедливого миру”, - сказала Кондратюк в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

Вона наголосила, що будь-які спроби досягти миру варті уваги і підтримки за трьох умов: "Цей мир має бути справедливий, повинен існувати дієвий інструмент моніторингу дотримання режиму припинення вогню, Україна повинна мати чіткі безпекові гарантії, які унеможливлять повторні напади Росії".

“Європа почала предметно думати про це, про що свідчить лондонська зустріч. Анонсовано виділення Британією 1.6 млрд фунтів на ракети для ППО. Президент Франції Макрон та премʼєр-міністр Британії Стармер заявили, що розробляють план досягнення миру за участі України, який буде представлений президенту Трампу", - відзначила Кондратюк.

За словами віце-спікера, Україні важлива двопартійна підтримка в Конгресі США.

"Перш за все нам усім треба заспокоїтись і не поширювати панічні настрої, хоча ситуація дуже складна. Але нам важлива двопартійна підтримка в парламенті США, і ми як парламент України, мусимо задіяти всі свої важелі, щоб її зберегти", - сказала Кондратюк.

Теги: #європа #кондратюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 02.03.2025
"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

00:03 01.03.2025
Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

22:42 28.02.2025
Зеленський дякує європейським лідерам за слова підтримки

Зеленський дякує європейським лідерам за слова підтримки

00:08 28.02.2025
Система розрахунків за цінними паперами ЄЦБ на EUR790 млрд запрацювала після апаратного збою

Система розрахунків за цінними паперами ЄЦБ на EUR790 млрд запрацювала після апаратного збою

20:28 25.02.2025
Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

19:34 25.02.2025
Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

21:45 24.02.2025
Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

21:03 24.02.2025
Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

20:38 24.02.2025
Україні важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з ЄС – міністр агрополітики

Україні важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з ЄС – міністр агрополітики

20:27 24.02.2025
Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

ВАЖЛИВЕ

ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

Драпатий підтвердив загибель військових на полігоні під час шикування

Трамп проведе нараду щодо призупинення допомоги Україні

Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

ОСТАННЄ

Завдяки закону про СЗЧ до війська повернулася понад 21 тисяча бійців - ДБР

На час розслідування трагедії на полігоні на Дніпропетровщині від службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки та командира військової частини - Сирський

"За цим стоїть лише захист життя експертів" – глава МАГАТЕ про ротацію на ЗАЕС через окуповану територію

В Мангеймі автомобіль врізався в натовп людей, центр міста евакуювали - ЗМІ

Ідея про перемирʼя потребує аналізу, але ключовими залишаються гарантії безпеки для України - Мережко

У Польщі 39 колишніх політв'язнів закликали Трампа бути вдячними українцям за боротьбу та дотримуватися Будапештського меморандуму

Уряд схвалив цифровізацію конкурсів на внутрішні автобусні маршрути

Естонія заборонила в'їзд для 55 депутатів та правоохоронців з Грузії

Ющенко: Відповіддю на нові виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України

Тепла погода без опадів утримається в Україні найближчими днями

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА