Події

10:27 03.03.2025

На вихідних правоохоронці запобігли 4 терактам і диверсіям, що мали відбутися на замовлення РФ

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На вихідних правоохоронці запобігли 4 терактам і диверсіям, що мали відбутися на замовлення РФ

Служба безпеки і Національна поліція протягом кількох днів запобігли терактам у чотирьох областях України.

"Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура фіксують значну активізацію диверсійно-терористичної діяльності російських спецслужб на території України. Лише протягом декількох днів на замовлення рашистів мали відбутися вибухи та підпали у 4 областях нашої держави. Втім, завдяки роботі українських правоохоронців на випередження, всі підозрювані наразі затримані, а російському сценарію вдалося запобігти", - йдеться у повідомленні в понеділок.

Так, на Київщині СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб РФ, який готував підрив одного із військових у м. Буча.

"Фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з м. Ірпінь, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. За даними досудового розслідування, зловмисник виготовив саморобну бомбу за інструкцією свого куратора і для ліквідації військового вивчав його графік дня та маршрути пересування", - повідомляє СБУ.

Агента затримали за місцем проживання, коли він готувався до вчинення злочину.

У Львові кіберфахівці СБУ запобігли серії терактів, які мали відбутися біля місцевих будівель ТЦК та СП, а також залізничного вокзалу міста.

"Як встановило розслідування, виконавцем злочину мав бути 23-річний агент із Київщини, що погодився працювати на ворога в обмін на гроші. За попередніми даними, після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба збиралася ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка", - зазначається в повідомленні.

СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця, коли юнак закладав вибухівку поблизу вокзалу.

У Чернігові СБУ та Нацполіція викрили поплічника російських спецслужб, який причетний до підготовки низки терактів в області.

"За матеріалами справи, фігурант мав виготовити вибухові пристрої та передати їх іншим особам для вчинення підривів військовослужбовців ЗСУ, працівників Національної поліції та інших силових структур. Крім того, зловмисник виконував ще одне завдання рф: за допомогою пляшок із легкозаймистою сумішшю він підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів", - повідомляє спецслужба.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення РФ.

У Вінниці СБУ та Нацполіція нейтралізували групу підпалювачів, які на замовлення РФ спалили дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках "Укрзалізниці".

"Для виконання ворожих завдань зловмисники спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. У подальшому вони надавали російському куратору підтверджуючі фото та відео своїх злочинів", - повідомляє СБУ.

Наразі всі фігуранти отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада); ст. 113 (диверсія); ст. 258 (терористичний акт); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації. У випадку спроби вербування для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування одразу повідомляти про це на чат-бот Служби безпеки "Спали" ФСБешника" - t.me/spaly_fsb_bot

Як зазначається, особи, які не вчинили злочину і добровільно повідомили про спроби вербування, звільняються від відповідальності. В той же час зловмисники, котрі погодилися на виконання ворожого завдання, можуть провести за гратами все життя.

Теги: #запобігання #диверсії #теракти #сбу

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