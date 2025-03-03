Стрічка "Анора" про стосунки секс-робітниці та сина російського олігарха отримала п'ять "Оскарів"

Комедія "Анора" про бурхливий роман секс-працівниці з сином російського олігарха" виграла в п'яти номінаціях на 97-й церемонії вручення премії "Оскар", повідомляє Reuters.

Зокрема, "Анора" отримала нагороди за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращу жіночу роль, найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж.

Раніше цьому фільму закидали "нормалізацію" образу росіян, та повернення російських акторів в світовий культурний контекст, оскільки в "Анорі" знялися російські актори Марк Ейдельштейн та Юрій Борисов, який фігурує у базі "Миротворця" через підтримку політики Путіна.

"Україна майже не згадується в цьогорічному "Оскарі", - пише оглядачка Reuters Хізер Тіммонс. Лише ведуча церемонії Деріл Ханна заявила про свою підтримку на сцені, промовивши "Слава Україні", а ведучий Конан О'Браєн, говорячи про перемоги "Анори", пожартував: "Гадаю, американці раді бачити, що хтось нарешті протистоїть потужному росіянину".