Події

06:14 03.03.2025

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля в акваторії Чорного моря станом на 6:00 понеділка не зафіксовано, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли чотири судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – п'ять суден, з яких чотири йшли з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11884

Теги: #флот #війна #рф

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