У найближчі тижні має бути більш зрозуміле бачення, як може бути посилена Україна – Зеленський

Україна має багато домовленостей з європейським колегами, попереду буде велика кількість зустрічей, і у найближчі тижні має бути більш зрозуміле бачення, як може бути посилена Україна, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми сьогодні багато про це говорили і багато маємо домовленостей серед європейських колег. Ми не афішуємо, тому що попереду буде, я думаю, велика кількість зустрічей. І на найближчі тижні, я думаю, дадуть більш, скажімо так, дієвий план наших дій і більш зрозуміле бачення, які можуть бути гарантії безпеки в України, наскільки вона може бути посилена", - сказав Зеленський під час спілкування зі британськими ЗМІ у неділю.

За словами президента, Україна бачить теоретичну підтримку щодо контигенту серйозної кількості країн.

"Я поки що не готовий говорити про всі країни, тому що прийде час, вони самі про себе скажуть, але це важливо, що ми це обговоримо. Це важливо, що ми отримали підтримку не тільки Франції і Британії, це дуже серйозний сигнал", - зауважив Зеленський.

Говорячи про план Британії і Франції, він наголосив, що "сьогодні знов таки ще рано говорити". Президент додав, що не хоче "просто говорити про деякі деталі, поки під цим немає підписів партнерів".