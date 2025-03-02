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22:18 02.03.2025

Трюдо: я підтримую Зеленського, в Овальному кабінеті він зазначив, що Путін - брехун і злочинець

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи зустріч президента України Володимира Зеленського з адміністрацією США в Овальному кабінеті, підтримав українського лідера.

"У 2014 році Росія вирішила вторгнутися в Україну, окупувати Крим і частину східної України. За це їх вигнали з G7 і в 2022 році вони вирішили порушити існуюче перемир'я і вторглися в Україну з наміром взяти Київ за три дні і всю країну за три тижні. Це не вдалося", - сказав він під час спілкування зі ЗМІ за результатами саміту щодо України у Лондоні в неділю.

Трюдо підкреслив, що РФ продовжує намагатися боротися за отримання додаткових територій в Україні, і "ми могли б побачити кінець цій війні завтра, якби Росія вирішила припинити своє незаконне вторгнення в Україну".

"У п’ятницю в Овальному кабінеті президент Зеленський у багатьох словах зазначив, що Володимир Путін є брехуном і злочинцем, і йому не можна довіряти, що він дотримає свого слова в будь-якій формі, тому що він знову і знову демонстрував, що порушить будь-які домовленості. Я підтримую Володимира Зеленського і я підтримую народ України", - заявив прем'єр.

Під час саміту Трюдо оголосив про нові санкції проти 10 фізичних та 21 юридичної особи, включно з воєнізованими організаціями та їхніми лідерами, щоб допомогти протистояти використанню Росією сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні. На сьогодні Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії.

Також Трюдо підкреслив лідерство Канади у підтримці України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, що включає майже 20 мільярдів доларів США різнобічної допомоги, починаючи від військової допомоги - такої як бронетехніка та безпілотні технології - до гуманітарної та фінансової допомоги, спрямованої на відновлення та відбудову України.

Джерело: https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/03/02/standing-united-in-support-of-ukraine

Теги: #канада #президент

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