Учасники саміту у Лондоні заклали основи "коаліції відповідальних" – прем’єр Чехії

Учасники саміту у Лондоні, усвідомлюючи серйозність ситуації, заклали основи "коаліції відповідальних", написав по завершенню саміту прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у соцмережі X.

"Це група країн, які хочуть працювати разом і небайдужі до безпеки та оборони Європи. Ми домовилися, що всі ми будемо більше інвестувати у власну оборону і що ми також посилимо нашу військову підтримку Україні, тому що найважливішою гарантією безпеки для України є сильна армія", – зазначив Фіала.

Він підкреслив, що тепер потрібно переходити від слів до дій, тому він найближчим часом обговорюватиме з колегами в уряді збільшення оборонного бюджету.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після саміту заявив, що "Європа пробудилася".

"ЄС, Україна, Велика Британія, Норвегія, Туреччина – всі в один голос кажуть про допомогу Україні, про потребу тісної трансатлантичної співпраці і зміцнення східного кордону", - написав Туск на платформі X.