Стармер: Низка країн заявили, що хочуть бути частиною плану забезпечення миру в Україні

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Кілька країн заявилиу неділю, що хочуть бути частиною плану забезпечення миру в Україні, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Щодо коаліції охочих (Coalition of the Willing) - так, сьогодні низка країн заявили, що хочуть бути частиною плану, який ми розробляємо. Я дозволю їм робити власні заяви про те, як саме вони хочуть зробити цей внесок, але ми змогли просунутися в цьому питанні", - сказав Стармер на пресконференції за результатами саміту щодо України у Лондоні в неділю.

Прем'єр додав, що "без критики і з повагою сприймає позицію інших країн, які, можливо, не вважають, що вони хочуть зробити такий внесок". Водночас Стармер висловив переконання, що "якщо хтось не зрушить вперед, ми залишимося на тому становищі, в якому перебуваємо, і не зможемо рухатися вперед".