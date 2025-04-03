Інтерфакс-Україна

Події

16:29 03.04.2025

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

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США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

Під час перемовин у Саудівській Аравії РФ не погодилася на безумовне припинення вогню, проте розмови між США та росіянами на цю тему продовжуються, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Потім в Саудівській Аравії, ви знаєте, ми погодились на безумовне припинення вогню. В Росії на це поки що не погодились, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями і росіянами на цю тематику йдуть. Є непублічні розмови, вони є", - сказав Зеленський під час спілкування з підприємцями Чернігівщини.

За словами президента, у США та Європи є свої інтереси у питанні щодо найшвидшого припинення вогню, зокрема всі об'єднані у питанні тиску на РФ.

"Я думаю, що це можливо зробити максимально на найближчі тижні, може, місяці, а може бути по-різному: іноді це в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни", - додав президент.

Він наголосив, що припиненням гарячої фази війни є повне припинення вогню, і це правильний крок, який підтримує Україна.

"Щодо іншого кроку, але потім буде час, наприклад, перші домовленості можуть бути місяць, два місяці, все одно, якщо чесно. Але це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу. Вони дійсно різні можуть бути, абсолютно різні. На це потрібен час", - пояснив Зеленський.

Теги: #переговори #припинення_вогню #зеленський

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