Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

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Вибух у магазині в Деснянському районі Києва стався внаслідок підриву гранати, повідомило Головне управління Національної поліції у м. Києві.

"У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу", - йдеться у повідомленні в четвер.

Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві жителі, віком 59 та 60 років.

За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та за ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Як повідомлялося, в Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей.