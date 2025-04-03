Інтерфакс-Україна

Події

16:37 03.04.2025

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

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Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати
Фото: Нацполіція

Вибух у магазині в Деснянському районі Києва стався внаслідок підриву гранати, повідомило Головне управління Національної поліції у м. Києві.

"У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу", - йдеться у повідомленні в четвер.

Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві жителі, віком 59 та 60 років.

За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та за ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Як повідомлялося, в Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей.

Теги: #деснянський #граната #вибух

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