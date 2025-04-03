Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати
Вибух у магазині в Деснянському районі Києва стався внаслідок підриву гранати, повідомило Головне управління Національної поліції у м. Києві.
"У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу", - йдеться у повідомленні в четвер.
Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві жителі, віком 59 та 60 років.
За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та за ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Як повідомлялося, в Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей.