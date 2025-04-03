Інтерфакс-Україна

Події

20:23 03.04.2025

Зеленський заслухав доповідь військових про перебіг Курської операції

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Зеленський заслухав доповідь військових про перебіг Курської операції

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь про перебіг Курської операції та дії у визначених районах на ворожій території.

"Наші воїни, наш захист. Заслухав доповідь про перебіг Курської операції, наші активні дії у визначених районах на території ворога. Продовжуємо оборону Сумщини та Харківщини, знищуючи окупанта на підступах до нашої землі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував усім підрозділам за стійкість, за місяці витримки та один із найважливіших українських результатів за час війни – Курську операцію.

 

Теги: #захист #зеленський #військові

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