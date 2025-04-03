Підписаний Меморандум про співпрацю між Міннац’єдності та Радою Європи – віцепрем’єр Чернишов

У четвер під час зустрічі з Головою Офісу Ради Європи в Україні Мачеєм Янчаком та делегацією головного Офісу на чолі з Крістіаном Урсе був підписаний Меморандум про співпрацю з Міннац’єдності, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

"У межах зустрічі з Головою Офісу Ради Європи в Україні Мачеєм Янчаком та делегацією головного Офісу на чолі з Крістіаном Урсе підписали Меморандум про співпрацю", - написав він у телеграм-каналі.

Коментуючи підписаний документ, Чернишов зазначив, що спільна проєктна діяльність буде зосереджуватися на вдосконаленні законів та спрощенні доступу до послуг для тих, хто повертається в Україну та в підтримці ініціатив, залученні грантових програм та обміні досвідом між різними міграційними хвилями для зміцнення соціальної згуртованості.

"Спільно працюємо над тим, щоб українці мали кращий доступ до своїх прав та можливостей незалежно від місця перебування", – зауважив віцепрем’єр.