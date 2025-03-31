Інтерфакс-Україна

Події

18:29 31.03.2025

Варшава і Вашингтон укладуть угоду про обслуговування ЗРК Patriot - глава Міноборони Польщі

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Варшава і Вашингтон укладуть угоду про обслуговування ЗРК Patriot - глава Міноборони Польщі

Польща підпише контракт зі Сполученими Штатами на постачання матеріально-технічного забезпечення для зенітно ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, заявив у понеділок міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Очікується, що сума контракту складе майже $2 млрд, повідомляє портал investing.com .

На прес-конференції в понеділок Косіняк-Камиш наголосив на важливості національної безпеки. Він заявив, що безпека польського неба є безцінною і що протиракетна оборона і співпраця зі США є головними пріоритетами для країни.

Пізніше Косіняк-Камиш підтвердив Reuters, що вартість контракту становить майже $2 млрд.

Угода між Польщею та США стосується постачання матеріально-технічної підтримки для системи Patriot у Збройних силах. Контракт включає в себе елементи технічної підтримки, а також положення про навчання.

Польща обрала ЗРК Patriot як основу програми ППО середньої дальності Wisla у квітні 2015 року. Раніше Польща отримала дві системи ЗРК Patriot. Наступні шість замовлених батарей почнуть надходити до Польщі тільки з 2026 року.

Крім того, Польща підписала контракт на виробництво 48 пускових установок M903, що входять до складу систем ППО Patriot, вартістю $1,23 млрд.

Польща є рекордсменом серед країн НАТО за оборонними витратами щодо їхньої частки у ВВП. Польська влада заявляла, що спрямує 4,1% від ВВП на оборону 2024 року, 2025 року - 4,7%.

Німеччина також планувала передислокувати системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року. Установки передбачалося розгорнути на строк до шести місяців для захисту ключового логістичного вузла, що забезпечує доставку матеріалів в Україну.

Теги: #зрк_patriot #варшава #угода #вашингтон

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