Зеленський обговорив з командирами підрозділів на Сумщині основні потреби

Президент України Володимир Зеленський знаходиться з робочим візитом у Сумській області, на одному з напрямків, "де багато що вирішується".

"Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога – це один із найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку – основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, йде робота для захисту українських позицій, відомо на що розраховує ворог.

"У будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність, наших людей", - додав президент.