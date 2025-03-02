Нам треба посадити РФ за стіл переговорів, але ми не можемо їй дозволити диктувати свої умови – Стармер

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер заявив про необхідність посадити РФ за стіл переговорів, але при цьому неприпустимість диктувати їй свої умови, що призведе до відсутності прогресу.

"Звісно, нам потрібно посадити Росію за стіл переговорів, але ми не можемо дозволити Росії диктувати свої умови. Інакше ми не зробимо жодного прогресу. Ви знаєте, щоб ця угода сталася, ця угода має бути добре захищеною", - сказав Стармер на пресконференції у Лондоні за результатами саміту щодо України в неділю.

Він зазначив, що усі бачили в минулому, що Росія порушує угоди миру, коли йде припинення вогню без гарантій. "Саме тому ми рухаємося таким чином", - додав Стармер.