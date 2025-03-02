Події

16:26 02.03.2025

Стармер мав розмову з лідерами Естонії, Латвії та Литви перед самітом у Лондоні

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Стармер мав розмову з лідерами Естонії, Латвії та Литви перед самітом у Лондоні
Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

(оновлено перший абзац, змінено джерело)

Прем'єр Британії Кір Стармер провів розмову з лідерами Естонії, Латвії та Литви, під час якої сторони погодилися, що треба об'єднатися, щоб знайти шлях до тривалого миру в Україні, повідомив Стармер.

"Розмова з президентом Естонії Аларом Kаріс, прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліна та президентом Президент Литвы Гитанасом Науседою", - написав він у соціальній мережі Х у неділю, додавши до допису фото-фіксацію його відеорозмови з керівниками балтійських країн.

"Ми погодилися, що ми повинні об'єднатися, щоб знайти шлях до тривалого миру в Україні, який забезпечить їхній суверенітет і буде підкріплений міцними гарантіями безпеки. Це життєво важливо для майбутньої безпеки Великої Британії та Європи", - наголосив Стармер.

Як повідомлялося, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

У своїй телефонній розмові сер Кір Стармер нагадав, що "Естонія, Латвія і Литва є ключовими партнерами Великої Британії". Речник Даунінг-стріт, коментуючи подію, додав: "Прем'єр-міністр поінформував їх про свої дискусії з лідерами України, Франції та Сполучених Штатів, що відбулися останніми днями, і підкреслив, що він зосереджений на забезпеченні тривалого миру в Україні, який забезпечить їхній майбутній суверенітет, підкріплений сильними гарантіями безпеки".

Повідомляється також, що "прем’єр-міністр повідомив про свої плани зібрати лідерів у Лондоні пізніше сьогодні для подальших обговорень, і вони погодилися підтримувати тісний контакт у найближчі тижні".

Як повідомлялося, під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Велика Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.

Теги: #стармер #розмова #саміт

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