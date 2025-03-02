Події

13:48 02.03.2025

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні, одна людина загинула, дев'ятеро - зазнали поранень

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(оновлено заголовок та перший абзац)

Російські окупанти атакували дроном маршрутне таксі у Херсоні, одна людина загинула, дев'ять дістали поранення

"Російські військові знову атакували з безпілотника «маршрутку» у Херсоні. Попередньо відомо про шістьох постраждалих та одного загиблого", - повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм у неділю.

За його даними, з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку.

Трохи згодом в обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки безпілотником маршрутного автобуса в Херсоні загинула людина, дев'ятеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

 

 

Теги: #дрон #херсон

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