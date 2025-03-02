ЦПД вже вдруге спростовує фейк про нібито "виплату мільйонів доларів" знаменитостям за візити до України

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України вже вдруге спростувало інформацію стосовно нібито фінансування візитів західних знаменитостей до України коштом USAID.

"В інформаційному просторі знову поширюється неправдива інформація, ніби Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) фінансувало візити західних знаменитостей до України. Зокрема, це озвучується деякими європейськими політиками", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм у неділю.

Зазначається, що раніше Центр вже спростовував цей фейк. Дезінформація про нібито "виплату мільйонів доларів" знаменитостям за візити до України була запущена росіянами як буцімто сюжет одного з західних видань. "Мета поширення подібної брехні – дискредитувати підтримку України світовими культурними діячами", - наголошують у ЦПД.