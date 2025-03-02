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09:17 02.03.2025

Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

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Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

Конфліктна зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа робить ціль Володимира Путіна щодо зняття санкцій США з Росії більш імовірною, вважає старший науковий співробітник Євразійського центру Брайан Вітмор.

"Це дуже прикро, тому що в умовах, коли лінія фронту на сході України здебільшого статична, ключовою змінною у війні є російська економіка, яка, за словами експертів, значною мірою перебуває на підтримці життя та прямує до кризи наступного року. Це заважало б Москві вести загарбницьку війну", - відзначив Вітмор у коментарі для аналітичного центру Atlantic Council.

"Путін виграє від кожної американсько-української сварки… Поки Захід домовляється або бореться сам із собою, Путін стає все більш зарозумілим у своїх вимогах. Трамп ризикує зіграти в гру Путіна", - відзначив колишній помічник держсекретаря США у справах Європи Деніел Фрід.

Колишній старший радник членів Конгресу США, а також кандидатів у сенатори та президенти США Леслі Шедд зазначає, що Україна має велику підтримку серед республіканців у Конгресі, але вона може швидко впасти. Зеленський, за його словами, повинен запевнити своїх прихильників Республіканської партії на Капітолійському пагорбі, "що він готовий зробити все необхідне для забезпечення подальшої підтримки США його країни".

При цьому Фрід відзначає, що Трамп "любить повороти" і в цій історії може бути ще більше. Він вважає, що Зеленський міг би чітко дати зрозуміти, що Україна підтримує зусилля Трампа щодо досягнення "припинення вогню та безпеки для України", тоді як Трамп і його команда могли б пояснити, що вони "підштовхували Зеленського не на користь Путіна, а для просування врегулювання, включаючи безпеку для України".

Як повідомлялося, Зеленський і українська делегація у п'ятницю залишили Білий Дім без будь-яких коментарів для преси після того як в Овальному кабінеті під час спілкування с журналістами сталася суперечка з американським президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джеймском Девідом Венсом. У свою чергу, Трамп за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті заявив про неготовність українського колеги до миру за участі США.

Зеленського підтримали європейські лідери, заявивши, що Україна бореться за безпеку всієї Європи з російським агресором.

Теги: #трамп #зеленський

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