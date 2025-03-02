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02:48 02.03.2025

Ізраїль підтримав план США щодо продовження перемир'я на час Рамадану і Песаха - ЗМІ

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Ізраїль підтримав пропозицію США продовжити режим припинення вогню з ХАМАС на час священного для мусульман місяця Рамадан та іудейського свята Песах, повідомила The Times of Israel з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єра.

"Ізраїль приймає план спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про тимчасове припинення вогню на періоди Рамадану і Песаха", - йдеться в повідомленні канцелярії.

Заява була поширена "через кілька хвилин після закінчення 42 днів першого етапу припинення вогню в Газі" після чотиригодинної наради кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, зазначає видання.

Запропонований спеціальним посланцем США з Близького Сходу Стівом Віткоффом план передбачає, що половина заручників, як живих, так і мертвих, які залишаються в палестинському анклаві, будуть передані Ізраїлю в перший день продовження перемир'я. Решту звільнять наприкінці цього періоду, якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню на постійній основі.

Цей план виник, коли Віткофф переконався, що зараз розбіжності між сторонами щодо повного припинення бойових дій усунути неможливо, зазначає канцелярія прем'єра.

ХАМАС поки не прийняв план Віткоффа, заявила влада Ізраїлю.

"Якщо ХАМАС змінить свою позицію, - заявили в канцелярії Нетаньяху, - Ізраїль негайно вступить у переговори щодо всіх деталей плану Віткоффа".

The Times of Israel пише, що в заяві немає прямої загрози відновлення війни, але міститься нагадування про те, що початкова угода дає змогу Ізраїлю повернутися до бойових дій після 1 березня, тобто в будь-який момент, якщо переговори буде визнано неефективними.

Рамадан, який розпочався в п'ятницю ввечері, триватиме до 29 березня, Песах завершиться 19 квітня.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog-march-01-2025/

Теги: #перемиря #план #ізраїль #газа

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