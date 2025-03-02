Події

00:16 02.03.2025

Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України та її підтримки найближчими днями – посол Залужний

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Вирішальні дискусії щодо України та її підтримки відбудуться у Лондоні найближчими днями, усі труднощі будуть подолані, переконаний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

"Ця війна є випробуванням нашої стійкості та мужності, розкриваючи як нашу силу, так і відданість наших справжніх союзників. Найближчими днями Лондон стане майданчиком для вирішальних дискусій щодо України та підтримки, яка нам потрібна. Дорога попереду буде непростою, але разом ми подолаємо всі труднощі", - написав Залужний в Х у суботу ввечері.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії напередодні європейського оборонного саміту, який відбудеться в Лондоні в неділю.

Джерело: https://x.com/ZaluzhnyiUA/status/1895928546905768222

Теги: #великабританія #посол

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