Політика

10:07 24.11.2024

РФ готова завдати удару по Великій Британії за допомогою кібератак - ЗМІ

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РФ готова завдати удару по Великій Британії за допомогою кібератак - ЗМІ

Росія готова почати хвилю кібератак на інфраструктуру Великої Британії, які можуть "позбавити світла мільйони людей", про це міністр кабінету міністрів Пет Макфадден планує попередити під час конференції НАТО в понеділок, повідомляє The Telegraph у публікації за 23 листопада.

Як очікується, у своєму виступі міністр заявить, що Володимир Путін готовий і здатний завдати електронного удару по Великій Британії, який "дестабілізує і послаблює".

"Росія "винятково агресивна і нерозважлива в кіберпросторі" і хоче отримати "стратегічну перевагу і принизити держави, які підтримують Україну", - публікує видання витяги із запланованої промови Макфаддена, який курує політику у сфері національної безпеки і державних загроз.

В очікуваному виступі також наголошується, що за останній рік російські військові і їхня "неофіційна армія кіберзлочинців і хактивістів не тільки посилили свої атаки, а й розширили коло своїх цілей, включивши до них низку країн-членів і партнерів НАТО".

За даними міністра, у Великій Британії Росія націлилася на ЗМІ, телекомунікації, політичні та демократичні інститути й енергетичну інфраструктуру.

"Жорстка військова сила - це одне. Але кібервійна може бути дестабілізуючою та виснажливою. Кібератакою Росія може позбавити електроенергії мільйони людей. Вона може вивести з ладу електромережі", - йдеться у заяві.

Як пише The Telegraph, хоча влада не може зупинити Росію від кібератак на Велику Британію, вона впевнена, що вживає необхідних заходів для запобігання збоям у постачанні електроенергії. Попередження Макфаддена покликане гарантувати, що критично важлива національна інфраструктура і підприємства Великої Британії не недооцінюють загрозу і зроблять необхідні кроки для захисту.

Теги: #великабританія #кібератаки #рф

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