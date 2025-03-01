Макрон за підсумками зустрічі Зеленського і Трампа: Потрібно заспокоїтися і рухатися вперед - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа Україні варто надати гарантії безпеки, повідомляє Sky News в суботу увечері.

"Еммануель Макрон заявив, що сьогодні зробив низку дзвінків після вибухової зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. В інтерв'ю він сказав, що розмовляв з лідером України, Трампом, Кіром Стармером, главою НАТО Марком Рютте і главою Європейської ради Антоніо Кошта", - повідомляє Sky News.

"Я думаю, що, окрім розхитаних нервів, усім потрібно заспокоїтися, проявити повагу і вдячність, щоб ми могли конкретно рухатися вперед, тому що те, що стоїть на кону, надто важливе", - цитує Макрона Sky News.