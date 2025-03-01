Події

23:16 01.03.2025

Макрон за підсумками зустрічі Зеленського і Трампа: Потрібно заспокоїтися і рухатися вперед - ЗМІ

1 хв читати
Макрон за підсумками зустрічі Зеленського і Трампа: Потрібно заспокоїтися і рухатися вперед - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа Україні варто надати гарантії безпеки, повідомляє Sky News в суботу увечері.

"Еммануель Макрон заявив, що сьогодні зробив низку дзвінків після вибухової зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. В інтерв'ю він сказав, що розмовляв з лідером України, Трампом, Кіром Стармером, главою НАТО Марком Рютте і главою Європейської ради Антоніо Кошта", - повідомляє Sky News.

"Я думаю, що, окрім розхитаних нервів, усім потрібно заспокоїтися, проявити повагу і вдячність, щоб ми могли конкретно рухатися вперед, тому що те, що стоїть на кону, надто важливе", - цитує Макрона Sky News.

Теги: #підтримка #макрон #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 01.03.2025
Норвегія має намір збільшити підтримку України

Норвегія має намір збільшити підтримку України

11:24 01.03.2025
Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки потрібно, – Стубб

Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки потрібно, – Стубб

04:39 01.03.2025
Нова Зеландія залишається непохитною у підтримці України - прем'єр

Нова Зеландія залишається непохитною у підтримці України - прем'єр

03:38 01.03.2025
Стармер очікує на Зеленського в Лондоні

Стармер очікує на Зеленського в Лондоні

02:47 01.03.2025
Австралія підтримує Україну в скрутний час

Австралія підтримує Україну в скрутний час

00:01 01.03.2025
Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру - Трюдо

Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру - Трюдо

23:33 28.02.2025
Європейські лідери підтримують Україну та Зеленського

Європейські лідери підтримують Україну та Зеленського

23:29 28.02.2025
Не може бути ніяких переговорів без України і без Європи - віцепрем'єр Італії

Не може бути ніяких переговорів без України і без Європи - віцепрем'єр Італії

23:16 28.02.2025
Кошта зателефонував Зеленському, щоб висловити підтримку - джерело

Кошта зателефонував Зеленському, щоб висловити підтримку - джерело

22:42 28.02.2025
Зеленський дякує європейським лідерам за слова підтримки

Зеленський дякує європейським лідерам за слова підтримки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

ОСТАННЄ

Президент Чехії заявив про необхідність коаліції прихильників справедливого миру в Україні, прем'єр Словаччини вважає мир через силу нереалістичним

МАГАТЕ провела ротацію на Запорізькій АЕС без погодження з Києвом – ЗМІ

Україна та Велика Британія підписали кредитний договір, який буде погашений від російських активів – Зеленський

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по Одесі

З початку доби Сили оборони відбили 83 ворожі атаки - Генштаб

Окупанти нанесли удар по багатоповерхівці в Запоріжжі, поранено жінку – обладміністрація

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки на Антонівку – Херсонська ОВА

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Україна отримає близько 3 мільярдів доларів у межах ініціативи G7 ERA

Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА