Події

22:58 01.03.2025

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по Одесі

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Двоє працівників одеського порту постраждали внаслідок ракетного удару росіян, повідомиляють в телеграм-каналі Одеської ОВА.

"Сьогодні ввечері рф вдарила балістичною ракетою по Одеському порту. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних працівників - їм надають необхідну медичну допомогу. У результаті удару пошкоджено два цивільних судна: “SUPER SARKAS”, яке ходить під прапором Сьєрра-Леоне. Воно транспортувало понад 21 тисячу тонн кукурудзи та сої на експорт. Контейнеровоз «MSC LEVANTE F» під панамським прапором, що належить провідній європейській компанії.Це судна з абсолютно цивільними вантажами", - вказано в повідомленні ОВА.

Також постраждали й інші обʼєкти портової інфраструктури.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/5565

Теги: #постраждалі #одеса #атака

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