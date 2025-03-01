Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по Одесі

Двоє працівників одеського порту постраждали внаслідок ракетного удару росіян, повідомиляють в телеграм-каналі Одеської ОВА.

"Сьогодні ввечері рф вдарила балістичною ракетою по Одеському порту. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних працівників - їм надають необхідну медичну допомогу. У результаті удару пошкоджено два цивільних судна: “SUPER SARKAS”, яке ходить під прапором Сьєрра-Леоне. Воно транспортувало понад 21 тисячу тонн кукурудзи та сої на експорт. Контейнеровоз «MSC LEVANTE F» під панамським прапором, що належить провідній європейській компанії.Це судна з абсолютно цивільними вантажами", - вказано в повідомленні ОВА.

Також постраждали й інші обʼєкти портової інфраструктури.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/5565