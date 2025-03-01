З початку доби Сили оборони відбили 83 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 83 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

“Російські загарбники сьогодні завдали двох ракетних та 76 авіаційних ударів, залучили для ураження дві ракети та 95 керованих бомб, задіяли для уражень 987 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 21 штурмову дію ворога.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21550