Події

19:09 01.03.2025

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

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Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

Російські окупанти ударили по Одесі балістичною ракетою, постраждало дві людини і цивільне судно, повідомив голова обласної воєнної адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту», - написав він у телеграм у суботу.

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим.

 

Теги: #одеська_область #обстріл

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