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15:58 01.03.2025

Норвегія має намір збільшити підтримку України

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Норвегія має намір збільшити підтримку України

Уряд Норвегії запропонує парламенту збільшити підтримку України, заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

«Сьогодні я можу сказати, що незабаром ми звернемось до Стортингу (парламент Норвегії – ІФ-У) з пропозицією збільшити підтримку», — сказав Стьоре в суботу в інтерв'ю громадському мовнику NRK.

Як зазначається, прем’єр Норвегії у неділю буде на саміті, скликаному прем’єром Великої Британії Кіром Стармером.

На думку Стьоре, не варто робити однозначний висновок з того, що сталось у Вашингтоні під час візиту української делегації.

"Учора я почув, що він (Володимир Зеленський – ІФ-У) все ще наголошує на важливості відносин зі Сполученими Штатами і хоче знайти шлях вперед", – зазначив прем’єр Норвегії.

"У нас було п'ять чи шість тижнів з Трампом на посаді президента. Я думаю, нам ще треба попрацювати над розумінням наслідків стилю, гри і слів, які вони використовують", – сказав Стьоре.

Парламент Норвегії дав згоду витратити загалом 35 млрд норвезьких крон ($3,12 млрд) на військову і цивільну підтримку України у 2025 році.

Теги: #україна #підтримка #норвегія

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