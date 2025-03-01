У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

Російські окупанти у ніч на суботу обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок чого постраждали дві цивільні особи, повідомила пресслужба Покровської міської військової адміністрації.

"У ніч з 28 лютого на 1 березня близько 00:40 стався обстріл з боку РОВ (тип зброї встановлюється) західної частини м. Покровськ. Внаслідок ворожої атаки поранено дві цивільні особи, пошкоджено 1 житловий будинок", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що у п'ятницю, 28 лютого, надійшло повідомлення про те, що днем раніше, 27 лютого, близько 23.00 ворог обстріляв центр міста. Пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

А в ніч на п'ятницю, 28 лютого, близько 04:00 армія РФ завдала удару по західній частині Покровська. Пошкоджено приватне домогосподарство. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також повідомляється, що минулої доби надійшло повідомлення, що 27 лютого близько 05:00 стався ворожий обстріл з боку РОВ (тип зброї встановлюється) центральної частини м. Покровськ. Пошкоджено три приватних житлових будинки. Загиблих та постраждалих немає.