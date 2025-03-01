У Чорному морі ворожі ракетоносії відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля станом на 6:00 суботи в Чорному морі не зафіксовано, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, однак у Середземному морі перебувають чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 суботи в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 12 суден, з них 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 11 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор", - сказано у повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11849