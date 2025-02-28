Держдеп США припинив підтримку відновлення енергомережі України - ЗМІ

Державний департамент США цього тижня припинив ініціативу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергомережу України після російських обстрілів, повідомляє NBC News у п'ятницю з посиленням на власні джерела в місії Агентства в Україні.

"Це суттєво підриває можливості цієї адміністрації вести переговори щодо припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну чи наші минулі інвестиції", — сказав NBC News один із представників USAID, який брав участь у місії в Україні.

Крім припинення проекту енергетичної безпеки України, USAID також різко скорочує свою присутність в Україні. За даними видання, до останніх кроків адміністрації президента США Дональда Трампа 64 американських державних службовця і підрядника служили в Україні для агентства, планується, що лишаться лише вісім з них.

Повідомлення було опубліковане у п'ятницю ввечері після того, як президенти України і США Володимир Зеленський та Дональд Трамп вчинили суперечку в Овальному кабінеті у Білому домі в присутності ЗМІ, за підсумками якої сторони не підписали угоду про корисні копалини, що чого готувалися перед тим. Трамп також заявив про неготовність українського колеги до миру за участі США і заявив, що сам він "не хоче переваги, а хоче миру". Проте наразі нічого не вказує на те, що припинення допомоги USAID з цим якось напряму пов'язане.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа планує залишити менше ніж 300 співробітників USAID із понад 10 тис співробітників у всьому світі. У 2023 році USAID надала допомогу приблизно 130 країнам, багато з яких постраждали від конфліктів. Найбільшими одержувачами була Україна, за нею йшли Ефіопія, Йорданія, Демократична Республіка Конго, Сомалі, Ємен та Афганістан.