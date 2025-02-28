Трамп про переговори між Зеленським і Путіним: Вони один одному не подобаються, так склались обставини

Президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та керівником РФ Володимиром Путіним не зможе вийти полюбовною.

"Вони один одному не подобаються. Я можу Вам про це сказати. Це не може бути полюбовна така зустріч. Так склалися обставини", - сказав Трамп на спільній прес-конференції з Зеленським у Білому домі у п'ятницю, відповідаючи на питання про можливість такої зустрічі.

Зеленський в свою чергу відзначив важливість українсько-російських перемовин, в яких важлива участь також США і Європи. "Це не війна між США і Росією – це війна Росії проти України, проти українського народу. Оці дві сторони мають зустрітися, сісти при столі перемовин, і тоді США як найсильніший партнер України може приєднатися, Європа має там бути", - сказав президент України.

"Ми говорили про це з паном президентом – Європа для нас дуже важлива, тому що ми боронимо Європу. Всі європейці визнають, що ми лінія оборони, що ми оборонний рубіж. Тому вони нам допомагають", - додав Зеленський.