Події

19:35 28.02.2025

Зеленський – Трампу: Україна мала досвід перемир'я, Путін його неодноразово порушував

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Зеленський – Трампу: Україна мала досвід перемир'я, Путін його неодноразово порушував
Фото: скриншот

Україна ніколи не прийме припинення вогню, оскільки Росія вже 25 разів порушила перемир’я, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми можемо говорити і говорити, але це так не працює. У нас був такий досвід, це не допомогло. Путін 25 разів порушив ці перемир'я. Це не було під час вашого правління, це було під час інших, але він порушував, він був президентом тоді. От саме тому ми ніколи не приймемо припинення вогню", - сказав Зеленський.

Він також наголосив на необхідності гарантій безпеки для України, зокрема, ППО.

У свою чергу, Трамп відповідаючи на питання, чи є він "творець миру" відповів: "Я роблю це, що врятувати життя". Також він додав, що йдеться і про збереження витрат.

Теги: #припинення_вогню #зеленський

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