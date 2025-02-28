Скорочення фінансування ООН з боку США призвело до призупинення допомоги низці регіонів України - Гутерреш

В ООН призупинили програму надання допомоги низці українських регіонів у зв'язку зі зменшенням обсягів фінансування організації з боку Вашингтона, повідомив у п'ятницю генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Я висловлюю глибоке занепокоєння у зв'язку з інформацією, отриманою за останні 48 годин від агентств ООН, а також гуманітарних організацій і неурядових організацій, щодо значних скорочень фінансування з боку США", - сказав Гутерреш, виступаючи перед журналістами.

Він зазначив, що, зважаючи на цю ситуацію, "програма, заснована на використанні готівки та важлива в гуманітарній сфері, припинена в регіонах України, які відіграють важливу роль".

Крім цього, за його словами, зокрема, ці скорочення стосуються програми в Південному Судані, а також програм, пов'язаних із боротьбою з низкою захворювань, зокрема туберкульозом.

Гутерреш сподівається, що "ці рішення буде переглянуто".

4 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає вихід його країни з Ради ООН з прав людини та з Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт. Він неодноразово критикував обидві ці організації, оскільки вважає їх неефективними.

У січні Трамп підписав указ про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я. На думку президента, його країна платить організації занадто великі внески порівняно з іншими країнами, наприклад із Китаєм.