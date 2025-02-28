Зеленський: я думаю, що Трамп не зупинить військову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом висловив сподівання, що США не зупинять військову підтримку України під час його каденції.

"США були на нашому боці з початку окупації. Впевнений, що США, президент не зупиняться. Це дуже важливо", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про те, чи буде продовжуватися допомога США після підписання угоди.

Він додав, що сподівається на те, що Трамп з іншими союзниками зможе зробити так, щоб РФ вивели свої війська з території України.

"Якщо Трамп зупинить Путіна, він принесе мир в нашу країну", - зазначив Зеленський.