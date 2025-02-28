Зеленський на зустрічі з Трампом наполягає на присутності Європи разом з США за столом перемовин з РФ

Європа разом із США мають бути за столом потенційних перемовин із РФ, наголосив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Це не війна між США і Росією, це війна Росії проти України, проти українського народу. Оці дві сторони мають зустрітися, сісти при столі перемовин, і тоді США, як найсильніший партнер України, може приєднатися. Європа має там бути. Мені здається, це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості Європи, оскільки Україна боронить її, і європейці це визнають і допомагають. Окрім того, за словами Зеленського, Путін хоче "назад затягнути під своє ярмо" країни, які були республіками колишнього СРСР.