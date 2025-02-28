Сибіга відреагував на інцидент з родиною українців у Празі

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент, що відбувся 27 лютого у Празі, де водій трамваю накинувся на родину українців та вигнав їх з громадського транспорту.

"Поведінка водія неприйнятна. Він має понести відповідальність, аби подібне не повторювалося. Вдячний чеському уряду, магістрату, поліції та транспортникам за реакцію та публічне засудження інциденту", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Як пише Gromada.cz, подія сталася 27 лютого у трамваї №9382 в Празі, постраждалими пасажирами були українці, які тримали дитину на руках. Водія обурило те, що дитина стояла на сидінні та дивилася у вікно, поки її тримали, він почав звинувачувати їх у неналежній поведінці, погрожував викликати поліцію та застосував фізичну силу до чоловіка, який тримав на руках немовля. Родина була змушено покинути транспортний засіб.