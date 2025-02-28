Події

18:26 28.02.2025

Сибіга відреагував на інцидент з родиною українців у Празі

1 хв читати
Сибіга відреагував на інцидент з родиною українців у Празі
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент, що відбувся 27 лютого у Празі, де водій трамваю накинувся на родину українців та вигнав їх з громадського транспорту.

"Поведінка водія неприйнятна. Він має понести відповідальність, аби подібне не повторювалося. Вдячний чеському уряду, магістрату, поліції та транспортникам за реакцію та публічне засудження інциденту", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Як пише Gromada.cz, подія сталася 27 лютого у трамваї №9382 в Празі, постраждалими пасажирами були українці, які тримали дитину на руках. Водія обурило те, що дитина стояла на сидінні та дивилася у вікно, поки її тримали, він почав звинувачувати їх у неналежній поведінці, погрожував викликати поліцію та застосував фізичну силу до чоловіка, який тримав на руках немовля. Родина була змушено покинути транспортний засіб.

Теги: #сибіга #прага

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 27.02.2025
Дискусія про можливий іноземний контингент в Україні має також включати захист неба і моря – Сибіга

Дискусія про можливий іноземний контингент в Україні має також включати захист неба і моря – Сибіга

17:30 26.02.2025
Сибіга обговорив з Каллас зусилля, спрямовані на підвищення ціни війни для РФ

Сибіга обговорив з Каллас зусилля, спрямовані на підвищення ціни війни для РФ

11:43 26.02.2025
Сибіга: Крим повернеться до складу України, ми ніколи не відмовимося від цієї мети

Сибіга: Крим повернеться до складу України, ми ніколи не відмовимося від цієї мети

20:12 24.02.2025
Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН – Сибіга

Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН – Сибіга

17:02 24.02.2025
Сибіга за результатами телефонної розмови: Генсек ООН вважає, що мир в Україні має відповідати Статуту ООН

Сибіга за результатами телефонної розмови: Генсек ООН вважає, що мир в Україні має відповідати Статуту ООН

11:01 24.02.2025
Сибіга закликав ЄС до зміцнення самодостатності України та Європи

Сибіга закликав ЄС до зміцнення самодостатності України та Європи

16:26 23.02.2025
Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни в Україні - Сибіга

Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни в Україні - Сибіга

14:52 23.02.2025
Сибіга: Ми потребуємо активної ролі США для справедливого завершення війни

Сибіга: Ми потребуємо активної ролі США для справедливого завершення війни

14:41 23.02.2025
Мобілізація всієї дипломатичної служби спрямована на досягнення справедливого миру і закінчення війни цього року - Сибіга

Мобілізація всієї дипломатичної служби спрямована на досягнення справедливого миру і закінчення війни цього року - Сибіга

14:33 23.02.2025
Сибіга: Уникнення від називання Росії агресором не змінює того факту, що вона ним є

Сибіга: Уникнення від називання Росії агресором не змінює того факту, що вона ним є

ВАЖЛИВЕ

Застосовано аварійні відключення е/е в низці областей для промспоживачів – "Укренерго"

"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії у Києві та низці областей

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

ОСТАННЄ

На Майдані простилися з американським морським піхотинцем, який загинув під Авдіївкою

Зеленський зустрівся з сенаторами США перед поїздкою до Білого дому

Правоохоронці запобігли вчиненню теракту в Житомирі - Нацполіція

Мінкультури підтвердило "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт" та 14 музеям і заповідникам статус критично важливих

Застосовано аварійні відключення е/е в низці областей для промспоживачів – "Укренерго"

Генсек НАТО візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії у Києві та низці областей

Екснардепа Вадим Нестеренка заочно заарештовано за незаконне одержання компенсацій за винайм житла - САП

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ФСБ у Брянській області

Столичний театр імені Франка провів допрем’єрний показ вистави "Макбет" режисера Уривського

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА