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15:14 28.02.2025

Повідомлено про підозру двом інспекторам Сумської митниці: за їх сприяння підприємство ухилилось від платежу на 19,5 млн грн

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Повідомлено про підозру двом інспекторам Сумської митниці: за їх сприяння підприємство ухилилось від платежу на 19,5 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру двом митникам одного з митних постів Сумської митниці, їх підозрюють у сприянні підприємству в ухиленні від сплати платежів на суму 19,4 млн грн, повідомила прокуратура Сумської області.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом головним державним інспекторам одного з митних постів Сумської митниці", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм у п'ятницю.

За даними прокуратури, у 2022 році підприємство ввезло в Україну з Бангладеш, Італії та Німеччини компоненти для пошиву одягу та взуття. Під час митного оформлення інспектори незаконно ухвалювали рішення про пільгове розмитнення товару. В результаті службової недбалості головних державних інспекторів підприємство недоплатило в бюджет 19,5 млн грн.

Наразі підозрюваних звільнено зі служби.

Теги: #інспектори #підозра #сумська_область

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