Світові поставки ПК у 2025р зростуть на 3,7%, планшетів знизяться на 0,8% - IDC

International Data Corporation (IDC) у зв'язку із запровадженням США імпортних мит на продукцію з Китаю, а також через погіршення ринкових настроїв, переважно, у споживчому секторі, погіршила прогноз поставок персональних комп'ютерів (ПК) та планшетів у 2025 році й надалі.

Тепер очікується, що світовий ринок ПК сягне 273 млн одиниць у 2025 році, що буде на 3,7% вище за минулорічний показник. Далі IDC очікує зростання менш ніж на 1% щороку до кінця 2029 року, почасти, через стабілізацію після переходу користувачів на операційну систему Windows 11.

Продаж планшетів, як очікується, скоротиться цього року на 0,8% - до 143,3 млн. Після поступового зниження до 2029 року обсяг постачань передбачається на рівні 141,6 млн од., переважно через перенасичення споживачів.

Середньорічні темпи зростання (CAGR) глобального продажу ПК і планшетів у період 2025-2029 рр. становитимуть 0,4%, прогнозує IDC. У результаті в 2029 році сумарні поставки досягнуть 422,6 млн одиниць.