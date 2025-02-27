Трамп продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік режим надзвичайного стану, який було запроваджено 2014 року у зв'язку з російською агресією в Україні, повідомляє Білий дім.

"Дії та політика (РФ – ІФ-У), розглянуті в цих указах, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини національна надзвичайна ситуація, оголошена виконавчим наказом 13660, яка була розширена в виконавчому наказі 13661, виконавчому наказі 13662 і виконавчому наказі 14065, і згідно з якими були вжиті додаткові кроки в виконавчому наказі 13685 і виконавчому наказі 13849, має продовжувати діяти після 6 березня 2025 року. Тому… я продовжую на 1 рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 13660", - йдеться в повідомленні, датованому 27 лютого.

Очікується, що повідомлення буде опубліковано у Федеральному реєстрі 28 лютого.

Режим надзвичайного стану в США у зв'язку із загрозою національній безпеці та зовнішній політиці, створеною діями та політикою осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні, було оголошено 6 березня 2014 року.